اتحاد الغرف التجارية: الدولة تفتح أبوابها أمام القطاع الخاص

ماجد تمراز

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور جلسة افتتاح المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في العاصمة الإدارية على مدار 3 أيام متتالية، وكذلك الجلسة الختامية للمؤتمر، هو رسالة ضخمة للتأكيد على ما تطرحه الدولة، وفكر الرئيس السيسي، تجاه دور القطاع الخاص.

أضاف "عز" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع على قناة “dmc”، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الافتتاح أو في الجلسة الختامية، بخلاف التوصيات الإضافية التي طرحها خلال كلمته أكدت على فتح الأبواب على مصراعيها للقطاع الخاص، ليقوم بدوره في نشر النماء والتنمية، وخلق فرص عمل، سواء في المشروعات التي تقوم بها الدولة بكافة هيئاتها، أو مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

تابع أن الرسالة واضحة أن الدولة تسعى للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص من أجل المواطن المصري، ومن أجل استقرار الأسعار، وخلق وظائف وفرص عمل، وهذا ما أكده الرئيس السيسي في حديثه عن موضوع الأجور، حيث أكد على ضرورة توفير فرص عمل كريمة للمواطن في بلده، بدلا من تلك التي يسعي لها خارج البلاد.

أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن حديث الرئيس السيسي تضمن كما كبيرا من الرسائل الإيجابية التي لا تعد، متابعًا: الجزء الأهم في كلمته كانت المكاشفة والمصارحة في كل ما جرى، فلم يخفي شيئًا، وكانت كلمته في منتهي الصراحة والوضوح، كما كانت دعوته للقطاع الخاص أو الأجنبي للدخول في كافة الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء واضحة للغاية.