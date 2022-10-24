4 فوائد للعلاج بالتدليك.. منها التخفيف من أعراض الأمراض المزمنة

كتب – حسام الشقويرى

العلاج بالتدليك ، على نطاق واسع ، هو المعالجة اليدوية للعضلات وبعض الأنسجة الرخوة الأخرى في الجسم ، بما في ذلك النسيج الضام والأربطة والأوتار ، بهدف تحسين صحة الشخص وفقا لما نشره موقع spine-health

بعض الفوائد الصحية التي تأتي من المشاركة في العلاج بالتدليك.

1. تحسين مهارات الاسترخاء:

عندما يرتاح الناس ، ينخفض ​​معدل ضربات القلب وضغط الدم واستهلاك الأكسجين ومستويات الكورتيزول اللعابي، و هذا يساعد في تقليل التوتر والقلق ، وهما السببان الرئيسيان للاكتئاب.

2 الراحة بشكل أكثر كفاءة:

التدليك يحسن أنماط النوم لدى جميع أنواع الأشخاص بما في ذلك الأطفال والمراهقين والبالغين الذين يعانون من الأرق والشلل الدماغي والألم العضلي الليفي والصداع النصفي وغير ذلك.

أظهرت الأبحاث أن أولئك الذين تلقوا تدليكًا لمدة 30 دقيقة مرتين في الأسبوع لمدة خمسة أسابيع أبلغوا عن انخفاض ملحوظ في الألم ، مما أدى إلى تقليل اضطرابات النوم.

3. التخفيف من أعراض الأمراض المزمنة:

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يعانون أيضًا من مستويات ضغط أعلى، و يمكن أن يؤدي الضغط المرتفع إلى تفاقم الحالة المزمنة والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوتر ، وكل ذلك يخلق حلقة مفرغة. بينما لم يثبت أن العلاج بالتدليك يعالج أي مرض ، فقد وجد أنه يحسن نوعية الحياة لكثير من الأفراد.

على سبيل المثال ، وجد أن الأطفال المصابين بالسرطان والذين يخضعون لتدليك منتظم قد قللوا من الآثار الجانبية لعلاج السرطان مثل تخفيف الألم والقلق والاكتئاب، هذا له فائدة إضافية تتمثل في وضع الطفل في حالة نفسية وفسيولوجية أفضل لمحاربة مرضه بشكل أفضل.

4. زيادة سعادتك العامة:

من المعروف أن العلاج بالتدليك يقلل من التوتر ويقلل من القلق ويقلل التهيج. جنبا إلى جنب مع زيادة السيروتونين والدوبامين في الدماغ ، يؤدي الجمع بين هذه التأثيرات إلى فرد أكثر سعادة. يمكن أن يكون لكونك شخصًا أكثر سعادة عددًا لا حصر له من التأثيرات على حياتهم الشخصية وحياة من حولهم.