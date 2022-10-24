1109 مرضى يتلقون الكشف والعلاج المجانى فى قافلة طبية مجانية بقرى بنجر السكر

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية بنجر السكر الخامسة التابعة لمركز برج العرب.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وتحت رعاية الدكتور"خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية ،أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والجلدية والصدر والأسنان وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 60 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وقالت "طهيو" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1109 مريض من أهالى القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 18 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة"رشا فوزى" منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية - أنه تم خلال القافلة إجراء 319 تحليلا طبيبا مختلفا و 10 أشعة سينية و 10 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 34 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 589 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.