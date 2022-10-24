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110 أتوبيسات كهربائية تترقب وصول 30 ألف مشارك بقمة المناخ.. صور

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:53 ص
110 أتوبيسات كهربائية تترقب وصول 30 ألف مشارك بقمة المناخ.. صور الاوتوبيسات كهربائية
كتبت ـ منال العيسوى

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تترقب مدينة شرم الشيخ وصول حوالي 30.000 مشارك و120 رئيس دولة، لحضور قمة الأطراف، للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ في دورتها السابعة والعشرين cop27.
 
بالتوازى مع استعداد مدينة السلام لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ، وتحولها لمدينة صديقة للبيئة، سيتم استخدام أكثر من  110 حافلات كهربائية أكثر استدامة من أي وقت مضى، بألوانها الزرقاء والزهرية ذات اللمسات الصفراء في نوفمبر، التي توفرها الحافلات من قبل وزارة النقل، وتعمل بالكهرباء وتكييف الهواء، ومجهزة للمعاقين.
 
وبدأت وزارة البيئة والنقل منذ مارس الماضى لمنح وسائل النقل العام في الغردقة وشرم الشيخ تجديدًا بيئيا كاملا، كما تم توفير محطات شحن وصيانة لما يقرب من 300 حافلة تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي عبر منطقتي نبق والرويسات، إضافة إلى تشغيل معظم التاكسيات بنطاق شرم الشيخ.
 
جدير بالذكر، أنه تم إنشاء الحديقة المركزية على مساحة 30 ألف متر مربع، وتتضمن العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية منها مركز تسوق عالمي "هايد بارك"، ومجمع بنوك، وحضانة، ومطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم عالمية، ومسرح مكشوف، ومساحات مكشوفة، وأماكن جلوس، وحدائق فواكه مثمرة، وحمامات عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، ونافورات، وبحيرات مائية.
 
110 اتوبيس - Copy
110 اتوبيس  

الوان مبهجة للاتوبيسات - Copy
الوان مبهجة للاتوبيسات  

اتوبيس كهربائى - Copy
اتوبيس كهربائى  

اتوبيس صديق للبيئة - Copy
اتوبيس صديق للبيئة  

 


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