‏"داونينج ستريت": الملك تشارلز سينصب ريشى سوناك غدا رئيسا لوزراء بريطانيا

أعلن "داونينج ستريت" إن ريشي سوناك سيصبح رئيس لوزراء بريطانيا صباح الغد بعد أن ترأست ليز تراس اجتماعها الأخير لمجلس الوزراء وزارت الملك في قصر باكنجهام.
وفقا للاندبندنت، ستترأس السيدة تراس حكومتها النهائية في الساعة 9 صباحًا يوم الثلاثاء وستدلي ببيان خارج مقر الحكومة بداونينج ستريت في الساعة 10.15 صباحًا، ثم ستذهب بعد ذلك إلى قصر باكنجهام لتقديم استقالتها إلى الملك.
وسيلتقي الملك بعد ذلك بزعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك ويدعوه لتشكيل حكومة.
وقال سوناك متحدثًا قبل تعيينه رسميًا من قبل الملك، إنه "يشعر بالتواضع والشرف" لتولي منصب رئيس الوزراء، في أول خطاب علني له منذ توليه قيادة حزب المحافظين.
قال سوناك: "إنه أعظم امتياز في حياتي أن أكون قادرًا على خدمة الحفلة التي أعيشها وأرد الجميل للبلد الذي أدين له كثيرًا".
وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته الوحيدة بيني موردونت من السباق في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.
ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية.
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