‏"داونينج ستريت": الملك تشارلز سينصب ريشى سوناك غدا رئيسا لوزراء بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن "داونينج ستريت" إن ريشي سوناك سيصبح رئيس لوزراء بريطانيا صباح الغد بعد أن ترأست ليز تراس ‏اجتماعها الأخير لمجلس الوزراء وزارت الملك في قصر باكنجهام.‏

وفقا للاندبندنت، ستترأس السيدة تراس حكومتها النهائية في الساعة 9 صباحًا يوم الثلاثاء وستدلي ‏ببيان خارج مقر الحكومة بداونينج ستريت في الساعة 10.15 صباحًا، ثم ستذهب بعد ذلك إلى قصر ‏باكنجهام لتقديم استقالتها إلى الملك.‏

وسيلتقي الملك بعد ذلك بزعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك ويدعوه لتشكيل حكومة.‏

وقال سوناك متحدثًا قبل تعيينه رسميًا من قبل الملك، إنه "يشعر بالتواضع والشرف" لتولي ‏منصب رئيس الوزراء، في أول خطاب علني له منذ توليه قيادة حزب المحافظين.‏

قال سوناك: "إنه أعظم امتياز في حياتي أن أكون قادرًا على خدمة الحفلة التي أعيشها وأرد الجميل للبلد ‏الذي أدين له كثيرًا".‏

وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة بيني موردونت من السباق في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطاني من أصول آسيوية.‏