وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من مدارس كفر الزيات

الغربية محمد طارق

أجرى صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة شملت عدد من مدارس قرية النحارية بإدارة كفر الزيات التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، حيث قام بمتابعة مدرسة الشهيد حسن اسماعيل الشيخ الابتدائية بالنحارية، حيث تابع عدد من الفصول أثناء شرح الحصص، وأكد على عدم استخدام العصا في العقاب البدني أو حتى في الشرح، كما أكد على توزيع الكتب الدراسية على جميع الطلاب، والتي ترد أولاً بأول من مخازن الإدارة.

وخلال متابعته لمكتبة المدرسة، وجه "حسن" أخصائي المكتبة بضرورة فهرسة الكتب داخل المكتبة، والانتهاء من المكتبة الالكترونية، وتشوين جميع الكتب المنتهية، كما وجه إدارة المدرسة بتفعيل الأنشطة التربوية داخل المدرسة، وتوزيع التغذية المدرسية فور وصولها على جميع الطلاب الحاضرين، بعد التأكد من صلاحيتها، وشدد على نظافة المدرسة وانضباطها وتوزيع الإشراف اليومي في الفناء والأدوار ودورات المياه وبخاصة أثناء فترة الفسحة، والتأكد من خلو المبان والفناء والفصول من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من فصل الكهرباء ترشيداً للطاقة، وتنفيذا لقرار دولة رئيس الوزراء.

وأثناء متابعته لمعمل الحاسب الآلي، وجه وكيل الوزارة على ضرورة التواصل مع توجيه الإدارة لإمداد المدرسة بالمنهج السليم، وعدم استخدام أي ملازم خاصة في الشرح داخل المدرسة، وفي نهاية جولة المتابعة بالمدرسة، تفقد وكيل الوزارة حديقة المدرسة، وأشاد بالجهد المبذول في تفعيل مبادرة 100 مليون شجرة بالمدرسة.

ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة جمال الشافعي الإعدادية المشتركة، حيث تفقد وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وتأكد من انضباط المدرسة ونظافتها، ونظافة دورات المياه، وأكد على توفير المطهرات والصابون السائل بها، ثم استكمل المتابعة بالمدرسة، وتم متابعة الفصول بالمدرسة، وأشاد بانضباط الفصول وسير العملية التعليمية، وتوزيع التغذية المدرسية والكتب على جميع الطلاب، ثم قام بحضور أحد حصص اللغة العربية، أثناء شرح "استراتيجية الكرسي الساخن"، وقدم الشكر للأستاذ محمد دياب، معلم اللغة العربية بالفصل على الجهد المبذول داخل الفصل في شرح المادة العلمية، والتفاعل الجيد بينه وبين الطلاب.

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة وانضباط المدرسة ونظافتها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.