وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد مشروعات الصرف الصحى بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم اجتماعا ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأمينة جارجا المشرف على الإدارة المالية ومارينا غالى مسئول بالإدارة المالى، ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك، واستشارى مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تناول أهم مخرجات مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع صرف صحى الشوكا الذى تم الانتهاء منه، وجار تنفيذ الوصلات المنزلية للمواطنين لدخول الخدمة.

وعقب الاجتماع تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مقر الخط الساخن ١٢٥ ومركز تدريب السلامة والصحة المهنية وورش الخدمات وسيارة خدمة العملاء المتنقلة بقرية الشوكا والذى تم الدفع بها لإتمام اجراءات التعاقد مع المواطنين ومركز خدمة عملاء مركز طما ومشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والذى تبلغ تكلفته ٤.٥ مليون دولار ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر لكل ثانية وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو متر وعدد ٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ الف نسمة وكذلك مشروع صرف صحى قرية سلامون والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار بأطوال تقدر بحوالى 10118 مترا، والذى تم تشغيله فى مارس ٢٠١٩.