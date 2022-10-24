وزير القوى العاملة يتلقى تقريراً بشأن مصرع 8 عمال فى حادث مرورى بالبحيرة

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بشأن متابعة الحادث الأليم لعمال زراعيين أثناء توجههم إلى مكان عملهم بإحدى المزارع بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة .. وبناءً على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتحرك العاجل للمديرية واتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لصالح الضحايا وأسرهم، جرى تكليف مكتب عمل وادى النطرون بالتحرك لمكان الحادث لتقصى الحقائق واتخاذ اللازم.

وأفاد عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة فى تقريره الى "الوزير"، بأن الضحايا عمالة يومية، وأن أحد العمال ويدعى أحمد رجب عبد العال - توفى فى الحادث - قام بتجميعهم للعمل في "مزارع" بمناطق "المرحلة الثانية - قرية صلاح العبد – وادى النطرون ".. وأضاف في تقريره :"أنه وأثناء سيرهم من قرية العدل بأبو المطامير محل سكنهم وقع الحادث المرورى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مما غدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة شخصين، موجودين الآن بالعناية المركزة بالمستشفى".

وكشفت "المديرية" عن أسماء المتوفين من العمال، وهم : محمود سلامة على 23 سنة ، أحمد عبده محمد 25 سنة ، خالد فرج محمد 15 سنة ، عبد الرازق عبد الحليم فتحى 20 سنة ، عماد الشحات العدلى 30 سنة ، فتحى سعد محمد 14 سنة ، سلامة محمود على 39 سنة ، احمد رجب عبد العال 22 سنة ، أما المصابين فهم : على شعبان عبد العاطى 22 سنة ، واسامة صلاح الصعيدى 23 سنة، وجميعهم من قرية العدل التابعة لمركز أبو المطامير .