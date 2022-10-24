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الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية..

وزير الرى للنواب: يوجد تعنت فى ملف سد النهضة والإجراءات تتم بشكل أحادى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:23 م
وزير الرى للنواب: يوجد تعنت فى ملف سد النهضة والإجراءات تتم بشكل أحادى الدكتور هانى سويلم وزير الرى
كتب هشام عبد الجليل

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قال الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، إن ملف سد النهضة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بشكل دقيق، متابعا:" لا أعتقد أن يكون هناك ملف يحظى باهتمام من قبل القيادة مثل ملف المياه".
 
وتابع سويلم:" لست ببعيد عن الملف، معرفتى بالوزارة كانت من خلال هذا الملف، وإن كان للرى الحديث وتطوير المنظومة نصيب لكن الملف أنا على دراية بالتفاصيل وما يدور به من أحداث ".
 
واستكمل وزير الرى:" هناك تعنت فى ملف سد النهضة وإجراءات تتم بشكل إحادى، وما يهمنى فى الوقت الحالى تأمين الموارد المائية للشعب المصرى، ولكن الوضع ما قدرش اقول أن فيه تقدم فى المفاوضات".
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، وحضور أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلي النواب، والمخصص لاستعراض استراتيجية المياه وخطة وزارة الرى، وردا على سؤال النائب هشام الحصرى، بشأن رسالة طمأنة للمواطنين حول هذا الملف.
 
 
 

سد النهضة

وزير الرى

مفاوضات سد النهضة

مجلس النواب

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