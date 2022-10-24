نقيب المرافق: عمالنا داعمون للمؤتمر الاقتصادى.. ومستمرون فى زيادة الإنتاج

كتبت ـ آية دعبس

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أهمية الحوار الاجتماعي، والتوعية وتثقيف النقابيين على مهارات العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، موضحا أن ذلك هو السبيل الوحيد لصناعة نقابي وعامل واع قادر على المشاركة في عملية التنمية و الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال كلمة فؤاد أثناء تسليم شهادات لنقابيين من قطاع المرافق"الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان"، تلقوا أول دورة تدريبية بمركز تدريب الإسكندرية المحلق بمنى النقابة العامة بالعصافرة، والذي جرى تطويره ليتماشي مع تطورات العصر في التدريب والتثقيف ليكون شريكا للدولة في البناء والتنمية البشرية خاصة للعمال والنقابيين.

وجاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الدورة تحت رعاية وزارة القوى العاملة، وشارك فيها 50 نقابيا من قطاع المرافق، وياسر صقر مدير الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية بوزارة القوى العاملة بدعوة من "النقابة العامة"، أكد فيها هشام فؤاد على أن النقابة العامة مستمرة في دورها الاجتماعي والثقافي من أجل تدريب النقابي والعامل على المفاوضة الجماعية التي من شأنها خلق حالة من الحوار المجتمعي المتزن بين كافة أطراف العملية الإنتاجية، وهو ما سوف يترتب عليه للاستقرار في مواقع العمل وبالتالي خدمة عملية التنمية، وزيادة الإنتاج الذي نتطلع إليه، ويحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل توجيهاته للحكومة خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مضيفا أن النقابة العامة مستمرة أيضا في استثمار مواردها وتنميتها في المحافظات، خاصة في المجال الاجتماعي والتثقيفي للعمال،ووجه فؤاد المساندة والدعم للمؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،موضحا أن عمال قطاع المرافق مؤيدون لكافة توصيات المؤتمر والتي من شأنها النهوض بالملف الاقتصادي.