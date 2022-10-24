نشوب حريق داخل "شونة" للمحاصيل الزراعية بمركز كوم حمادة فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

اندلع حريق هائل اليوم الاثنين، داخل شونة لتخزين المحاصيل الزراعية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكان كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل شونة لتخزين المحاصيل الزراعية بقرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع والعقيد ياسر سلام إلى مكان وقوع الحريق للسيطرة عليه ومنع إمتداده إلى الأماكن المجاورة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.