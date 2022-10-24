اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نشر معدات شفط المياه بالقاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:53 ص
نشر معدات شفط المياه بالقاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة معدات وسيارات شفط المياه تستعد للأمطار المتوقعة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة التأهب استعداداً لسقوط أمطار، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تحذر من احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم مناطق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأكد منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم الخريف وتقلباته الشديدة وما ينتج عنه من سقوط أمطار، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بنشر معداتها وفقاً لخطة الانتشار الموضوعة مسبقاً، للتمركز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى بمحافظة الجيزة فور تحذيرات الأرصاد الجوية.

وأوضح عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جاهزية الشركة للدفع بعدد 125 معدة لاستقبال موسمي الخريف والشتاء، مؤكداً على أن أنه تم توجيه معدات الشركة لتنتشر بكافة الميادين العامة والطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة استعداداً للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهت شركاتها التابعة بضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، والتي شملت:تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط أمطار.


امطار

سقوط امطار

التغيرات المناخية

المناخ

موسم الشتاء

موسم الامطار

مياه الجيزة

فصل الشتاء



الموضوعات المتعلقة

استعدادات مكثفة لمحافظة الشرقية لمواجهة موسم الأمطار خلال فصل الشتاء

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:04 م

شركة مياه الشرب بالشرقية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:28 م

رفع كفاءة شوارع مركز ومدينة برج العرب لاستقبال فصل الشتاء بالإسكندرية.. صور

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:01 م

مع اقتراب فصل الشتاء ..4 مشروبات صحية لتقليل دهون البطن

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:00 م

الأقصر ترفع درجة الاستعداد لدخول فصل الشتاء والسيول المحتملة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:00 ص

"الكهرباء" تستعد لبدء فصل الشتاء بتنفيذ خطة صيانة شاملة.. المتحدث باسم الوزارة: مراجعة كافة خطوط النقل الهوائية والتأكد من عزل المهمات بشكل جيد.. ويؤكد: تطوير الشبكة جعلها قادرة على مواجهة أى تحديات

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:00 م

هل ننتظر ظهور متحور جديد لكورونا في فصل الشتاء.."فيديو"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:00 ص

"الصحة": لقاح الأنفلونزا يحمى كبار السن من 4 فيروسات تنتشر فى فصل الشتاء

السبت، 24 سبتمبر 2022 06:00 ص

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:41 م

مع اقتراب فصل الشتاء اتبع هذه المعلومات لخفض فاتورة الكهرباء

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:30 ص

مياه المنوفية تتأهب لاستقبال أمطار فصل الشتاء

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:16 م

رئيسة الوزراء البريطانية تعارض فرض ضريبة إضافية على الطاقة فى فصل الشتاء

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة