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مصرع طالب إثر اصطدامه بأحد قطارات السكك الحديدية فى البحيرة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:38 م
مصرع طالب إثر اصطدامه بأحد قطارات السكك الحديدية فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى طالب مصرعه اليوم الإثنين إثر إصطدام بأحد قطارات السكة الحديد بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود بإصطدام أحد القطارات بخط القاهرة-  الإسكندرية  بطالب يدعى "فتحى ح.ا "16سنة  أثناء عبوره مزلقان قرية صفط  الحرية التابعة لمركز إيتاى البارود.

تم نقل جثة المتوفي إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 


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