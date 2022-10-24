مصرع طالب إثر اصطدامه بأحد قطارات السكك الحديدية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طالب مصرعه اليوم الإثنين إثر إصطدام بأحد قطارات السكة الحديد بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود بإصطدام أحد القطارات بخط القاهرة- الإسكندرية بطالب يدعى "فتحى ح.ا "16سنة أثناء عبوره مزلقان قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاى البارود.

تم نقل جثة المتوفي إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.