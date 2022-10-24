مستريح الأغذية بسوهاج يعترف: "أوهمت الضحايا بأرباح كبيرة"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اعترف مستريح المواد الغذائية بسوهاج باستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، بعدما أوهمهم بالحصول على فوائد وأرباح شهرية كبيرة، مما جعل المواطنين يتبارون عليه لوضع الأموال بين يديه.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين) ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها وقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية بلغت (700 ألف جنيه) من المواطنين على النحو المشار إليه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.