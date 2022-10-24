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مدبولى: نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص ونحتاج توفير مليون فرصة عمل سنويا

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:05 م
مدبولى: نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص ونحتاج توفير مليون فرصة عمل سنويا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص فى الحصول على قروض بتمويلات ميسرة.
 
وأوضح فى ثانى أيام جلسات المؤتمر الاقتصادي، أن الدولة لا تستطيع إيقاف المشروعات القومية، ولكن القطاع الخاص من الممكن أن يشارك مع الدولة فى هذه المشروعات.
 
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة ترحب بالقطاع الخاص فى المشاركة مع الدولة فى خطوط النقل العام، مؤكدا أن كل دولة لها خصوصيتها فى التعامل مع الأزمات فهناك دول أعلنت أن دورها الوحيد الإبقاء للوضع على ما هو عليه، ولكن مصر دولة شابة وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام .

الثروة العقارية

المؤتمر الاقتصادى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس



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