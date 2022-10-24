اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:07 م
أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ: توريد 21549 طنا و906 كيلو جرامات أرز في 21 موقعا

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:57 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 21549 طنا و906 كيلو جرامات أرز في 21 موقعا توريد الأرز - أرشيفية
كفر الشيخ - فريق المحافظات

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 21549 طن و906 كجم أرز، بـ 21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب  كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، أنه تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.

 

 

 


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مزارعين

توريد القمح

الارز

تموين كفر الشيخ



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