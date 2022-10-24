محافظ سوهاج: يوزع شنط مدرسية لـ 1000 طالب وطالبة من غير القادرين

وزع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 1000 شنطة مدرسية، و1000 زي مدرسي، على 1000 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية من غير القادرين بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية لهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور ياسر محمود حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد الحى عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع المشروعات.

وأشاد محافظ سوهاج بالمبادرة والقائمين عليها في سبيل دعم طلاب المدارس غير القادرين، بتوفير مستلزمات الدراسة المختلفة من "شنط، ومصروفات مدرسية، وزي مدرسي"، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، والمشاركة المجتمعية الإيجابية، مشيرًا إلى دعم المحافظة لكل المبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وخاصة الأكثر احتياجًا .