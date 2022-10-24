اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: الميناء البرى الجديد أصبح امتدادًا لمحور 30 يونيو وطفرة حضارية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:28 م
محافظ بورسعيد: الميناء البرى الجديد أصبح امتدادًا لمحور 30 يونيو وطفرة حضارية جولة محافظ بورسعيد بالميناء البرى
بورسعيد محمد فرج

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال تصريحات صحفية لليوم الإثنين أن الميناء البري الجديد أحدث المشروعات القومية العملاقة بحي الضواحي، والمقام على أحدث الأنظمة في مجال مشروعات النقل والطرق ويوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، فضلا عن توفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، و الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد ، بما يمثل طفرة فى خدمات النقل بالمحافظة 
 
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الموقف يمثل مجمع المواقف الجديد بحي الضواحي  نقلة نوعية حضارية كبرى ببورسعيد ، والذي يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون في مكان واحد، للتيسير على المواطنين  والذي جرى تصميمه على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية بشكل يتناسب مع بورسعيد الحضارية الحديثة، وباعتبار أن الميناء البرى سيكون واجهة بورسعيد الحضارية أمام الزائرين، كما أن هذا المشروع الخدمى أصبح امتدادا لمحور 30 يونيه،  بل المحور الأكبر فى بورسعيد بعد أن تم نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، وأحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى.
 
 وتابع محافظ بورسعيد،  أن الميناء البري بحي الضواحي،  تم تشغيله فى السابع عشر من يوليو الماضى ، بجانب  الحديقة الدولية المجاورة للميناء البري بعد أن تم تطويرها ورفع كفائتها  لتعكس الواجهة الجمالية ببورسعيد أمام زائريها، وأصبحت إحدى الوسائل الخدمية والترفيهية المقدمة لسكان المناطق المحيطة بالميناء بما يمثل طفرة في مستوى المشروعات المقدمة بحى الضواحى بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها المحافظة، فضلا عن خطة التطوير الشاملة للشوارع المحيطة بالميناء البري الجديد لاستكمال الصورة الحضارية للصرح الخدمي الجديد بحي الضواحي.
محافظ بورسعيد اثناء الجولة التفقدية للميناء البرى
محافظ بورسعيد اثناء الجولة التفقدية للميناء البرى

جولة محافظ بورسعيد بالميناء البرى
جولة محافظ بورسعيد بالميناء البرى

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