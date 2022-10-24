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محافظ المنيا: مشروع المكتبة المتنقلة يبدأ جولاته بقرى حياة كريمة لنشر الوعى الثقافى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:12 ص
محافظ المنيا: مشروع المكتبة المتنقلة يبدأ جولاته بقرى حياة كريمة لنشر الوعى الثقافى مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، والذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، حيث بدأت المكتبة جولاتها بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، وذلك لنشر الوعي الثقافي والمعرفي وتوصيل الخدمة المكتبية والتثقيفية بقرى "حياة كريمة" ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

قال المحافظ، إن المشروع يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التي تفتقد الى وجود المكتبات، وإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع، الى جانب تقديم أنشطة متنوعة بين جلسات الحكي وورش الأشغال الفنية واليدوية والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها من الأنشطة وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع المنيا، وإدارات الأمومة والطفولة بمجالس المدن، والأزهر الشريف ودور العبادة ، ومراكز الشباب بالقري المستهدفة وعدد من الجهات الشريكة.

وأوضحت دكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن فعاليات اليوم الأول لمشروع المكتبة المتنقلة بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، شملت تقديم عدة لقاءات توعوية وانشطة لمختلف الفئات العمرية والنوعية، تنوعت ما بين، (اهمية التحول الرقمي والرقمنة، ولقاء تعريفي عن حماية الطفل وخط نجدة الطفل حال حدوث مشكلة تخص الطفل، ولقاء عن أهمية الرياضة وتأثيرها على الصحة، واطلاع واسئلة ثقافية داخل المكتبة المتنقلة، ولقاء ديني حول أهمية القراءة في حياتنا، وعرض لفيلم كارتون من انتاج المكتبة وأسئلة تفاعلية).

مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (1)
مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (1)

 

مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (2)
مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (2)

 

مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (3)
مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (3)

 

مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (4)
مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (4)

 

مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (5)
مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (5)

 

مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (6)
مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (6)

 

مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (7)
مشروع المكتبة المتنقلة بالمنيا (7)

 


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