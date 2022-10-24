محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في قطاعات الشباب والرياضة والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد تطوير ورفع كفاءة مركز شباب بنوى 95%، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ والجداول الزمنية المقررة، كما تفقد بقرية نوى أعمال الغاز الطبيعي حيث تم الانتهاء من الشبكة بنسبة 85% وسيتم البدء في تركيب الوصلات المنزلية، وشدد بدفع الأعمال مؤكدا على أن مشروعات المبادرة تحظى بإهتمام كبير لدى القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث توجد متابعة دورية وزيارات ميدانية مستمرة لتلك المشروعات لضمان الإنتهاء من تنفيذها فى الوقت المحدد وطبقا للمواصفات الفنية المقررة.

كما تفقد أعمال إنشاء جديد لمركز شباب كفر طحا بنسبة تنفيذ 10%، وكذلك تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب طحانوب بنسبة تنفيذ بلغت 10%، ووجه المحافظ بسرعة دفع الأعمال والإلتزام بالجداول الزمنية، كما شدد أنه سيتم المرور علي المشروعين مرة أخرى خلال الايام القليلة المقبلة وسيتم سحب الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الانجاز والانتهاء فى التوقيقات المحددة.

وتابع الهجان، جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر الشوبك بنسبة تنفيذ 100%، وكذلك تفقد تطوير ورفع كفاءة مركز شباب المريج 75%، وتفقد تطوير ورفع كفاءة مركز شباب القشيش 90%، وهو نموذج موحد والذى تم إنشائهم على مساحة 2010م2، منها 330م2 للمبنى الإدارى، ويضم المركز صالة العاب، وغرفة تنس طاولة، وغرفتين للأنشطة، وجيم، وحمامات منها حمام مجهز لذوى الإحتياجات الخاصة، وجاري الانتهاء منهم وتسليمهم لمديرية الشباب والرياضة تمهيدا لتشغيلهم وفتحهم أمام أهالى القرية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بدأ المحافظ، بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بنوى 99%، كما تم الانتهاء من خطوط الطرد بنسبة 100%، كما تم توريد الكهروميكانيكا والمولد الكهربائي، حيث وجه بدفع الأعمال لتسليم ما تبقي من أعمال، وعلى هامش الجولة التقي الهجان بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم ووجه رئيس الجهاز التنفيذي بإدخال الصرف للمنازل والمناطق المحرومة الملاصقة للكتلة السكنية لخدمة المواطنين بالقرى التابعة لمبادرة حياه كريمة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد محطة معالجة الكوم الأحمر والتي بلغت نسبة تنفيذها إلى 95%، والتى تخدم قرى الكوم الأحمر وكفر الدير والحصافة ونوى ونوب طحا والزهويين وجميع العزب والتوابع المجاورة، وتعمل بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا، وسيتم توسعتها لتصل إلي 40 ألف متر مكعب يوم وتبلغ تكلفتها 145 مليون جنيه.

وفي قطاع الصرف الصحي أيضا، تفقد المحافظ، مشروع محطة رفع الصرف الصحي لقرية المريج والذي يبلغ تكلفته 65 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 70%، حيث تفقد الأعمال الجارية بالمشروع ووجه بزيادة عدد العمالة والمعدات للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني له، مطالبا بالعمل بالتوازي في بدء عمل الوصلات المنزلية للمواطنين.

كما تفقد خلال الجولة، اليوم، محطة معالجة الحزانية بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه والتي تخدم 8 قري بالوحدة المحلية بالقشيش والوحدة المحلية بالجعافرة ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلي 90% وجاري أعمال توريد الكهروميكانيكا.

وأكد الهجان، علي استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية القرى ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ، أيضا علي حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة القليوبية، لافتا إلى أن محافظة القليوبية، تحظى بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية بدخول 3 مراكز أخري بالمرحلة الثانيه وهم قليوب والخانكة وطوخ.

وفي قطاع الصحة، بدأ المحافظ جولته بتفقد المركز الطبي بنوى 40%، ويتكون المبني من ثلاثة طوابق تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجاري أعمال التشطيبات النهائية، حيث وجه بدفع الأعمال وزيادة العمالة في الموقع لتسليمه خلال شهر من تاريخه، كما تفقد أيضا أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر طحا 70%، حيث تم الانتهاء من المبني الخرساني المكون من ثلاثة طوابق وجاري أعمال السباكة والكهرباء والمحارة والتشطيبات النهائية بالواجهات، كما تفقد أيضا الوحدة الصحية بطحانوب والتي تم إنجاز 60% من أعمال إنشائها موجها بدفع الأعمال وتسليمها وفق الجداول الزمنية خلال شهر من تاريخه.

وتابع المحافظ، الجولة بالوقوف علي الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المركز الطبي بكفر شبين، والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وجار الأنتهاء من المباني وأعمال التأسيس للكهرباء والسباكة والمحارة بنسبة تنفيذ زادت عن 70%.

كما تفقد أعمال رفع كفاءة للوحدة الصحية بكفر الشوبك والتي وصلت نسبة تنفيذها إلي 50% بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير الشامل للوحدة الصحية بالمريج 20%، وتفقد تطوير الوحدة الصحية بالقشيش بنسبة تنفيذ 8%، حيث شدد المحافظ بدفع الأعمال والتأكيد علي المرور الدوري لزيادة معدلات الأداء، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية، وسحب الأعمال وتسليمها لمقاول آخر في حالة عدم الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تابع المحافظ، أيضا سير العمل في مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية كفر شبين "إنشاء جديد"، والتي يتم إنشاؤها ضمن 9 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي، وتشمل إجراء الأبحاث الاجتماعية، صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة، والإرشاد الاجتماعي والنشاط الأهلي وغيرها.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين خلال الجولة، حيث استمع لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروعات حياة كريمة، كما وجه المواطنون الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

وجاءت الجولة بحضور خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

