اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:03 م
أكرم القصاص
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محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يفتتحان الدورة السابعة لمعرض الكتاب الجامعي

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:24 م
محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يفتتحان الدورة السابعة لمعرض الكتاب الجامعي محافظ الفيوم يفتتح معرض الكتاب الجامعي
الفيوم رباب الجالي

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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معرض الكتاب الجامعي في دورته السابعة، بالمكتبة المركزية لجامعة الفيوم. 
 
يشارك في المعرض الذي يستمر حتى العاشر من شهر نوفمبر القادم، 8 دور نشر متخصصة فى كافة المجالات العلمية والفنية والثقافية والدينية، التى تخدم التخصصات العلمية الطبية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الأساسية والتربوية واللغات، حيث يضم كتب ودوريات بأكثر من 8 لغات مختلفة، هي الإسبانية والإيطالية والصينية والألمانية والفرنسية واليابانية والروسية والإنجليزية، بالإضافة لعدد ضخم من أفضل الكتب العربية.
 
أشار محافظ الفيوم إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تسهم في إثراء المعرفة لدى الطلاب وزيادة حصيلتهم اللغوية، مؤكداً أن التسلح بالعلم والمعرفة هما سبيل تقدم الشعوب وتحقيق التنمية على أرضها. 
 
فيما أكد رئيس جامعة الفيوم، حرص الجامعة على توفير أحدث إصدارات دور النشر المتخصصة لأبنائها الطلاب طبعات 2022/2021 بأسعار مخفضة، مشيراً أن نسبة التخفيض في أسعار الكتب تصل إلى حوالي 20%. 
 
شهد افتتاح المعرض، الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة هالة جمال الدين مدير المكتبة المركزية بالجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
محافظ الفيوم يفتتح معرض الكتاب الجامعي (2)
محافظ الفيوم يفتتح معرض الكتاب الجامعي (2)

محافظ الفيوم يفتتح معرض الكتاب الجامعي (3)
محافظ الفيوم يفتتح معرض الكتاب الجامعي (3)

محافظ الفيوم يفتتح معرض الكتاب الجامعي (1)
محافظ الفيوم يفتتح معرض الكتاب الجامعي (1)
 

جامعة الفيوم

معرض الكتاب الجامعي

الفيوم

محافظة الفيوم



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