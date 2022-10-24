محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاى

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المشروعات الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، حيث تفقد قرى نهطاي، كفر سنباط وحانوت، وذلك للاطمئنان على سير الأعمال ونسب التنفيذ.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات قرى نهطاي وعلى رأسها مركز الشباب والذي بلغت نسب إنجاز الأعمال به 62% ،مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 54% ،كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة ونقطة شرطة نهطاي واللذين قارب على الانتهاء بنسبة 95%، واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد الحماية المدنية والأسواق والموقف النموذجي والتي تم نهو الأعمال بهم نهائيا بنسبة 100%.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشاريع قرية كفر سنباط ، حيث تابع الأعمال بمواقع عمل مركز الشباب والذي بلغت نسب نهو الأعمال به 81% ،وحدة طب الأسرة والمجمعات السكنية والتي بلغت نسبة نهو الأعمال بها إلى 45%.

وأختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروعات قرية حانوت، حيث تفقد مشاريع مركز الشباب، وحدة طب الأسرة والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها 89%، كما تفقد نقطتي الشرطة والحماية المدنية إلى جانب تفقد محطة مياه الشرب .

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتي قد تم نهو عدد 469 مشروع من أصل 935 في 22 قطاع خدمي متنوع بين (صرف صحي ،مياه شرب ، كهرباء ، غاز ،تربية وتعليم ، شباب ورياضة ، صحة ،مجمعات خدمية ، كباري ، تبطين ، نقاط شرطية، مكاتب بريد ، أبراج محمول. اتصالات) بإجمالي تكلفة تقترب من 4 مليار جنيه.