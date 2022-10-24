محافظة أسوان تعلن عن النسخة الجديدة لتطبيق عين المواطن لتلقى الشكاوى

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، عن بدء تطبيق النسخة الثانية من تطبيق عين المواطن، لتلقى الشكاوى والمخالفات، فى إطار الاهتمام بمشروع التحول الرقمى وتحويله إلى استخدامات فعلية لصالح المواطن من خلال التطبيقات العديدة ومنها تطبيق عين المواطن.

أكدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أن النسخة الثانية للتطبيق تهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطن للمشاركة بفعالية فى مراقبة عملية التحسين والتطوير والنظافة والإبلاغ عن أى مخالفة سواء بناء أو تراكمات أو إشغالات.

وأشارت، إلى أن آلية عمل التطبيق تتم من خلال تحميله من متجر التطبيقات المتوفر فى الهواتف الذكية ، كما يتم تسجيل رقم الهاتف فى التطبيق للبدء فى الإبلاغ عن أى مخالفة ويمكن كتابة تعليق على الصورة.

وأوضحت، غادة أبو زيد، بأنه من خلال التطبيق يتم تحديد مكان البلاغ تلقائياً حيث أنه عند الحل يتم إرسال إشعار بإثبات الحل، أما فى حالة عدم حل البلاغ فعلياً يمكن رفض الحل والتبليغ مرة أخرى، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات تظهر لدى المسئولين المتابعين لمختلف البلاغات من خلال تطبيق أخر مخصص لهم.