محادثات دبلوماسية بين بيلاروسيا وفيتنام لبحث قضايا التعاون الثنائي بين البلدين

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أعلنت البعثة الد بلوماسية البيلاروسية في هانوي، اليوم الإثنين، أن السفير فوق العادة والمفوض البيلاروسي لدى فيتنام فلاديمير بوروفيكوف التقى بأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين فيتنام وبيلاروسيا في مقر الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وذكرت البعثة، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما أوليا اهتماما خاصا لخطوات تعزيز الاتصالات البرلمانية على المسار الثنائي وفي المنظمات الدولية، بما فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

كما تم التركيز على الدور المهم للنواب في تطوير العلاقات بين بيلاروسيا وفيتنام على المستوى الإقليمي. وأعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين فيتنام وبيلاروسيا نجوين توان لنظرائه البيلاروس في عقد اجتماع آخر بين الجانبين في المستقبل القريب من أجل بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مينسك وهانوي، بحسب البيان.