لو هتشترى دفاية جديدة اعرف أنواعها وأقلها استهلاكا للكهرباء

كتبت ــ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض المعلومات لمن يرغب في شراء دفاية كهربائية جديدة استعدادا ل فصل الشتاء ، وأنواعها وأقلها استهلاكا للكهرباء وهم كالآتى:

النوع الأول: الدفايات المشعة:

يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.

*مميزات الدفايات المشعة:

1-كفاءتها عالية.

2-استهلاك الكهرباء يكون أقل.

3- تستخدم طاقة أقل.

-عيوب الدفايات المشعة:

1-لا ننصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم، لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق الأماكن التي يمكن استخدام الدفايات المشعة فيها.

ثانيا دفايات الزيت:

1- تعمل بالزيت حيث يقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود فى الغرفة بالكامل.

2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل.

3- هادئة لا تصدر أي صوت.

4- آمنة واقتصادية.

5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء.

6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث إن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن.

ثالثا دفايات السيراميك:

1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل باستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .

2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا.

3- سهلة الانتقال من مكان لآخر.

4- تستهلك كهرباء عالية.

5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها.

6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.