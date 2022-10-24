اليوم السابع
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لو هتشترى دفاية جديدة اعرف أنواعها وأقلها استهلاكا للكهرباء

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:00 ص
لو هتشترى دفاية جديدة اعرف أنواعها وأقلها استهلاكا للكهرباء الدفاية
كتبت ــ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض المعلومات لمن يرغب في شراء دفاية كهربائية جديدة استعدادا لفصل الشتاء، وأنواعها وأقلها استهلاكا للكهرباء وهم كالآتى:
 
النوع الأول: الدفايات المشعة:
 
يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.
 
*مميزات الدفايات المشعة:
 
1-كفاءتها عالية.
 
2-استهلاك الكهرباء يكون أقل.
 
3- تستخدم طاقة أقل.
 
-عيوب الدفايات المشعة:
 
1-لا ننصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم، لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق الأماكن التي يمكن استخدام الدفايات المشعة فيها.
 
 
ثانيا دفايات الزيت:
 
1- تعمل بالزيت حيث يقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود فى الغرفة بالكامل.
 
2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل.
 
3- هادئة لا تصدر أي صوت.
 
4- آمنة واقتصادية.
 
5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء.
 
6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث إن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن.
 
 
ثالثا دفايات السيراميك:
 
1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل باستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .
 
2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا.
 
3- سهلة الانتقال من مكان لآخر.
 
4- تستهلك كهرباء عالية.
 
5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها.
 
6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشتاء

انواع الدفايات



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