لإجراء عملية لابنه.. لبنانى يحتجز رهائن فى مصرف بمدينة صيدا.. فيديو

أفادت موقع "لبنان 24" عن محاولة أحد الاشخاص اقتحام "بلوم بنك" في صيدا، وذلك بهدف الحصول على أمواله لاجراء عملية جراحية لابنه.
محاولة اقتحام "بلوم بنك" في صيدا#lebanon24 pic.twitter.com/jdk5qk3yl4— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 24, 2022
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أفادت موقع "لبنان 24" عن محاولة أحد الاشخاص اقتحام "بلوم بنك" في صيدا، وذلك بهدف الحصول على أمواله لاجراء عملية جراحية لابنه.
محاولة اقتحام "بلوم بنك" في صيدا#lebanon24 pic.twitter.com/jdk5qk3yl4— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 24, 2022
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