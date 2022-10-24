اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لإجراء عملية لابنه.. لبنانى يحتجز رهائن فى مصرف بمدينة صيدا.. فيديو

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:58 ص
لإجراء عملية لابنه.. لبنانى يحتجز رهائن فى مصرف بمدينة صيدا.. فيديو الشرطة اللبنانية - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت موقع "لبنان 24" عن محاولة أحد الاشخاص اقتحام "بلوم بنك" في صيدا، وذلك بهدف الحصول على أمواله لاجراء عملية جراحية لابنه.

 

 


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