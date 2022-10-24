كيف يمكن لمرضى السكر منع الأنفلونزا أثناء الرياح الموسمية؟

كتب – حسام الشقويرى

خلال الرياح الموسمية ، يرتفع عدد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والإنفلونزا. و الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ؛ ويرجع ذلك أساسًا إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يضعف دفاعات جهاز المناعة لديهم ويزيد من فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وهذا يبرز أيضًا أهمية التطعيم للوقاية من الالتهابات الموسمية والجهاز التنفسي وكذلك فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع food.ndtv

وخلال هذا الموسم ، يجب على مرضى السكر توخي الحذر بشأن ما يأكلونه ويشربونه، و تناول الطعام المطبوخ في المنزل فقط. وبهذه الطريقة ، يمكنك التأكد من نظافة طعامك وجودته وقيمته الغذائية. و تناول الأطعمة التي تعزز المناعة. تجنب تناول الأطعمة النيئة وتأكد من طهيها بالبخار قبل الأكل وغسل جميع الفواكه والخضروات قبل الأكل.

و تجنب الوجبات الخفيفة المقلية أو الأطعمة الجانبية في الشارع لأنها تستضيف العديد من الأمراض مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد ويمكن أن تكون خطرة على مرضى السكري. وقم بتضمين الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل ودقيق الشوفان والشوفان الكامل ودقيق الحمص والأرز البني وغيرها في نظامك الغذائي ، لأنها فعالة في التعامل مع مرض السكري وضغط الدم ، خاصة إذا كانت تنتمي إلى جيل كبار السن. يمكنك أيضًا غلي الماء مع التوابل مثل بذور الشمر أو النعناع أو الزنجبيل أو الهيل ، ثم تناول هذا الماء طوال اليوم. هذا يساعد على تحسين الهضم ويساعد في مكافحة التهابات المعدة.

ومع ذلك ، في كثير من حالات الأنفلونزا ، يكون مرض الجهاز التنفسي خفيفًا بسبب اعتماد تدابير وقائية مبكرة ، ولكن في حالة الإصابة بفيروس كورونا ، فإن ما يقرب من 15٪ من الحالات تكون شديدة مصحوبة بمرض خطير. مع استمرار الإغلاق والخوف من الذهاب إلى المستشفى ، أصبحت إدارة الصحة أثناء الوباء مهمة كبيرة.

في حين أن الحصول على لقاح Covid-19 أمر بالغ الأهمية ، يجب على المرء أيضًا الحصول على لقاح الإنفلونزا كحماية أولية ضد H1N1 والأنواع الأخرى المنتشرة. يجب اتباع تدابير السلامة الأخرى بالبقاء في المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، والخروج عند الضرورة فقط وارتداء قناع أثناء الخروج.

وبالمثل ، يمكن لمرضى السكر حماية أنفسهم من خلال البقاء على اتصال منتظم مع أطبائهم من خلال التطبيب عن بعد ، والحفاظ على المسار الصحيح للنظام الغذائي الموصى به وسكر الدم ، والبقاء رطبًا ، والأهم من ذلك الالتزام بجميع الأدوية الموصوفة.