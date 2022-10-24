كيف يمكن علاج آلام الرقبة بطرق غير جراحية؟

كتب – حسام الشقويرى

يمكن علاج معظم آلام الرقبة بطرق غير جراحية ، مثل الرعاية الذاتية في المنزل أو بتوجيه من أخصائي طبي، وهناك العديد من الاستراتيجيات غير الجراحية التي يمكن استخدامها للمساعدة في تقليل ومنع آلام الرقبة ، بما في ذلك الراحة والثلج و العلاج الحراري وفقا لما نشره موقع spine-health

اليك أفضل نصائح للوقاية من آلام الرقبة

فترة راحة قصيرة.

في حين أنه يجب تجنب الأنشطة والحركات الشاقة التي تؤدي إلى تفاقم الألم لبضعة أيام ، يتم تشجيع بعض الحركة عادةً لمنع الرقبة من أن تصبح أضعف أو أكثر تيبسًا.

الجليد أو الحرارة.

يمكن أن يساعد وضع الثلج على تقليل التورم والألم. قد يساعد استخدام الحرارة على استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم والعناصر الغذائية الشافية إلى المنطقة المصابة. بالنسبة للعلاج بالثلج أو الحرارة ، تقتصر التطبيقات على 15 أو 20 دقيقة مع استراحة لمدة ساعتين على الأقل بينهما لإعطاء الجلد وقتًا للتعافي.

علاج بدني

تتضمن العديد من الخطط العلاجية لألم الرقبة المستمر نوعًا من العلاج الطبيعي لتحسين قوة الرقبة ومرونتها. يمكن أن يختلف هيكل وطول برنامج العلاج الطبيعي اعتمادًا على التشخيص والحالة المحددة. قد يوصى ببدء جلسات متعددة في الأسبوع مع معالج مدرب.

الأدوية

عادةً ما يتم تجربة أدوية تخفيف الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) أو الأسيتامينوفين ، أولاً لعلاج آلام الرقبة. وإذا استمر ألم الرقبة ، فقد يصف الطبيب أدوية أقوى ، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية القوية التي تصرف بوصفة طبية ، أو مرخيات العضلات ، أو المواد الأفيونية على أساس قصير المدى.

العلاجات البديلة لألم الرقبة

تميل العلاجات البديلة أو التكميلية إلى الحصول على دعم علمي أقل صرامة ، ولكن أفاد العديد من الأشخاص أنهم استفادوا منها عند علاج آلام الرقبة، مثل العلاج بالتدليك، حيث يمكن أن يهدئ التدليك من توتر العضلات وتشنجاتها ويقلل الألم ويعزز الاسترخاء.

العلاج بالإبر. يضع أخصائي الوخز بالإبر إبرًا رفيعة في نقاط محددة على الجلد بناءً على نوع الألم أو السبب المشتبه به. عند علاج آلام الرقبة ، يمكن وضع الإبر في الرقبة أو في أي مكان آخر من الجسم مع الاعتقاد بأن تحرير الطاقة الراكدة يمكن أن يعزز الشفاء.