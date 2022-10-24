كل ما تريد معرفته عن بدء الخدمة الرقمية (DCS) لتوصيل الغاز للمنازل

خلال بداية الأسبوع الجارى أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شارة البدء للمشروع التجريبى لخدمة العملاء الرقمية (Digital Customer Service ) لخدمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتلك الخدمة وكانت كالتالى..
كل ما تريد معرفته عن بدء الخدمة الرقمية (DCS) لتوصيل الغاز للمنازلالإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:24 م
توصيل غاز للمنازل - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الغاز الطبيعى يمتد فى قرى ريف مصر ضمن مبادرة حياة كريمةالخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص
إنفوجراف.. تعرف على مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعىالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:00 ص
أكثر من 1450 قرية تستفيد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعى بمبادرة حياة كريمةالإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:30 م
بتروتريد توضح طرق الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعىالأحد، 16 أكتوبر 2022 03:16 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة