كل ما تريد معرفته عن بدء الخدمة الرقمية (DCS) لتوصيل الغاز للمنازل

كتبت -مروة الغول

خلال بداية الأسبوع الجارى أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شارة البدء للمشروع التجريبى لخدمة العملاء الرقمية (Digital Customer Service ) لخدمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتلك الخدمة وكانت كالتالى..



س . ما تفاصيل خدمة العملاء الرقميةDCS؟ ج. قامت شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول بتصميمها وتنفيذها وهى تعد الأولى من نوعها التى يستطيع العميل من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بجميع خدمات توصيل الغاز الطبيعى فى أى مكان .

س. ما المحافظات التى سيتم تشغيلها بها كمرحلة أولى؟ ج. ومن المقرر تشغيلها كمرحلة أولى فى محافظات القاهرة ، الجيزة ، الأسكندرية ، الإسماعيلية وبورسعيد.



س. ما الخدمات التى تقدمها المحطة المتنقلة ؟ ج. الخدمات المقدمة للمحطة المتنقلة ، يمكن حجز المواعيد الخاصة بالمعاينات والتعاقد وأيضًا سيتاح قريبًا سداد المقايسات وفاتورة الاستهلاك وشحن كارت العداد مسبق الدفع ، حيث انه تم التشغيل التجريبى للخدمة الجديدة من يوم السبت الماضى على أن تقوم شركة تاون جاس بنشرها تدريجيًا ضمن مخطط يلبى رغبات العملاء .