قوات الدفاع الشعبى توقع بروتوكولى تعاون مع وزارتى التعليم والهجرة

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادرة على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكولى تعاون مع كلاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد 100 مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدرسى 2022/2023 ، بالإضافة إلى تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة فى شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى .

بدأت الفاعليات بكلمة اللواء أركان حرب عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوعية الشباب بكافة القضايا المجتمعية لتعزيز الإنتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم العلمية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكافة الجهات المعنية بالدولة .

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع القوات المسلحة لما تمتلكة من قدرات وإمكانيات علمية متميزة، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمصر .

هذا وأشادت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجهود القوات المسلحة المستمرة وحرصها على تنظيم الفاعليات المتميزة التى من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج والعمل على غرس روح الولاء والإنتماء وتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم .

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة الوطنى فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية ونشر الوعى المجتمعى بالتعاون مع كافة وزارات الدولة المختلفة .