قاتل مسن بالواحات البحرية يرشد عن سيارة الضحية وهاتفه والنيابة تقرر حبسه

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد المتهم بقتل مسن داخل قطعة أرض زراعية في الواحات البحرية بالجيزة عن السيارة الخاصة بالقتيل، التي استولى عليها عقب ارتكاب الجريمة، كما أرشد عن هاتفه المحمول وتم ضبطهما.

واعترف المتهم أنه يعمل لدى المجني عليه، وأن خلافات بينهما، دفعته للاعتداء عليه بآلة حادة فأصابه برأسه، واستولى على الهاتف والسيارة وفر هاربا، وتحفظ رجال المباحث على أداة الجريمة، كما تم مناظرة الجثة، لبيان الإصابة التي لحقت بالضحية، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها والتصريح بدفنها، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات وعثر على جثة أحد الأشخاص تم تحديد هويته مصابا بجرح برأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

بتكثيف التحريات بإشراف العقيد محمد أبو زيد مفتش المباحث الجنائية، تم التوصل لهوية المتهم، وتبين أنه عامل، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة وسرقة متعلقات الضحية، بسبب خلافات بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وباشرت النيابة المختصة التحقيق.