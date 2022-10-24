قائمة المستشار محمد عبد المحسن تترشح لانتخابات نادي القضاة

كتب: إبراهيم قاسم

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في اليوم الأول من فتح باب الترشح أوراق الترشح الخاصة، بقائمة المستشار محمد عبد المحسن.

وتضم القائمة كلا من المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر، والمستشارين أبو الحسين قايد "وكيل نادي القضاة"، ومحمد صبحي خليفه "سكرتير عام النادي"،وحازم أبو سديرة "أمين الصندوق"، وحازم رسمي وحمدي عبد التواب وكيلي النادي، عن المستشارين، وأما عن القضاة ورؤساء المحاكم، كلا من القضاة شادي خليفة، وأحمد سمير الجمال، ومحمد بهاء الدين، ومحمد فاروق، ويوسف فرحات.

وأما عن النيابة العامة، محمد هاني عبد الجابر، وكريم الزقرد، ورامي حسن، وأحمد الميرغني، ومحمد عصام عيسى.