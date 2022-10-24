ضخ السلع بمنافذ التموين لاستمرار صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى

كتب ــ مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع الغذائية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ، لاستمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين حتى بعد انتهاء الفترة المحددة وكان آخرها 30 سبتمبر الماضي، إلا أن الوزارة قررت استمرار الخدمة، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد أصدر قراراً وزارياً يقضى بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص ‏المنتجة لدقيق 72% والتى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية ‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحى والافرنجى لتوفير كل ‏احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة.