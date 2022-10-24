ضبط عامل لاتهامه بطعن زوجته بسكين إثر مشاجرة لخلافات عائلية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عامل لإتهامه بطعن زوجته بسلاح أبيض فى البطن إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية.



كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالحادث من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين ورود اخطار من مستشفى دمنهور العام بوصول "و. ال. م" 25 سنة مصابة بجرح طعني نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابها.



وأكدت التحريات الأمنية، اتهام أسرة المجني عليها لزوجها "م .ع .م" 43 سنة عامل بالتعدى عليها بواسطة سلاح أبيض مما أدى لإصابتها إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية.



وتم ضبط المتهم وجارى التحقيق معه بمعرفة الأجهزة الأمنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.









