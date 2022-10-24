ضبط عامل لاتهامه بطعن زوجته بسكين إثر مشاجرة لخلافات عائلية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عامل لإتهامه بطعن زوجته بسلاح أبيض فى البطن إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية.
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين ورود اخطار من مستشفى دمنهور العام بوصول "و. ال. م" 25 سنة مصابة بجرح طعني نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابها.
وأكدت التحريات الأمنية، اتهام أسرة المجني عليها لزوجها "م .ع .م" 43 سنة عامل بالتعدى عليها بواسطة سلاح أبيض مما أدى لإصابتها إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية.
وتم ضبط المتهم وجارى التحقيق معه بمعرفة الأجهزة الأمنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
ضبط عامل لاتهامه بطعن زوجته بسكين إثر مشاجرة لخلافات عائلية بالبحيرةالإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:33 ص
كلابشات
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عامل لإتهامه بطعن زوجته بسلاح أبيض فى البطن إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية.
الموضوعات المتعلقة
التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بحادث انقلاب دراجة فى ترعة بسوهاجالإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:24 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويفالإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:02 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقيةالإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة