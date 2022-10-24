اليوم السابع
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صيدلية أون لاين.. ضبط شخص يبيع أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:57 ص
صيدلية أون لاين.. ضبط شخص يبيع أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع وترويج أدوية مجهولة المصدر وأجهزة إلكترونية غير مصرح بتداولها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء صفحة على موقع التـواصل الإجتماعى "فيـس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل ، وتم بإرشاده العثور داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الساحل على (عدد ٥٧١ عبوه أدوية مختلفة الأنواع( .. وكذا ضبط ( 15 هاتف محمول "صغير الحجم" – 40 جهاز GBS يعمل ببطارية الساعة لعدة أيام  بالتسجيل الصوتى – 207 سماعة بلوتوث غير مصرح بها– 116 ساعة مختلفة من ساعات "سمارت فون" المقلدة لماركات مختلفة – 55 طائرة ألعاب حديثة تعمل بخاصية الإستشعار ضد الصدمات للإرتفاعات يمكن تزويدها بكاميرا تصوير - هاتف محمول لتسهيل عملية الإتصال بعملائه - مبلغ مالى متحصلات البيع  بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .
 

ادوية

الانترنت

الداخلية



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