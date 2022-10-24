اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:56 م
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ريشي سوناك فى أول تعليق بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا: أعظم امتياز فى حياتى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:56 م
ريشي سوناك فى أول تعليق بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا: أعظم امتياز فى حياتى سوناك
كتبت نهال أبو السعود

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خاطب ريشي سوناك الجمهور البريطاني للمرة الأولى منذ انتخابه زعيماً لحزب المحافظين، وقال إنه ‏‏"أعظم امتياز" في حياته.‏
 
وقال سوناك بصفته رئيسا للمحافظين خلال خطاب قصير: "أتعهد بأنني سأخدم الشعب البريطاني ‏بنزاهة وتواضع"، وتابع: "أولويتنا الأولى هي الاستقرار الاقتصادي ثم يمكننا النظر في العمل على ‏التعهدات التي قدمت عام 2019"‏.
 
وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس خلفها ريشي سوناك على توليه رئاستي حزب ‏المحافظين والوزراء.‏
 
وقالت تراس - في تغريدة عبر موقع (تويتر)  "لك كامل دعمي".‏
 
وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة بيني موردونت من السباق في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.‏
 
ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطاني من أصول آسيوية.‏
 

 


بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

ريشي سوناك

ليز تراس

المحافظين



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