ريشي سوناك فى أول تعليق بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا: أعظم امتياز فى حياتى

خاطب ريشي سوناك الجمهور البريطاني للمرة الأولى منذ انتخابه زعيماً لحزب المحافظين، وقال إنه "أعظم امتياز" في حياته.
وقال سوناك بصفته رئيسا للمحافظين خلال خطاب قصير: "أتعهد بأنني سأخدم الشعب البريطاني بنزاهة وتواضع"، وتابع: "أولويتنا الأولى هي الاستقرار الاقتصادي ثم يمكننا النظر في العمل على التعهدات التي قدمت عام 2019".
وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس خلفها ريشي سوناك على توليه رئاستي حزب المحافظين والوزراء.
وقالت تراس - في تغريدة عبر موقع (تويتر) "لك كامل دعمي".
وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته الوحيدة بيني موردونت من السباق في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.
ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية.
Rishi Sunak has addressed the British public for the first time since being elected leader of the Conservative Party and says it is the "greatest privilege" of his life.— Sky News (@SkyNews) October 24, 2022
Watch the statement in full from the incoming PM 👇https://t.co/5vgvVlV4l7 pic.twitter.com/aeJWveiqYM
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