ريشي سوناك فى أول تعليق بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا: أعظم امتياز فى حياتى

كتبت نهال أبو السعود

خاطب ريشي سوناك الجمهور البريطاني للمرة الأولى منذ انتخابه زعيماً لحزب المحافظين، وقال إنه ‏‏"أعظم امتياز" في حياته.‏

وقال سوناك بصفته رئيسا للمحافظين خلال خطاب قصير: "أتعهد بأنني سأخدم الشعب البريطاني ‏بنزاهة وتواضع"، وتابع: "أولويتنا الأولى هي الاستقرار الاقتصادي ثم يمكننا النظر في العمل على ‏التعهدات التي قدمت عام 2019"‏.

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس خلفها ريشي سوناك على توليه رئاستي حزب ‏المحافظين والوزراء.‏

وقالت تراس - في تغريدة عبر موقع (تويتر) "لك كامل دعمي".‏

وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة بيني موردونت من السباق في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطاني من أصول آسيوية.‏