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رجال أعمال بريطانيون يدعون لندن لإعادة التفاوض حول "بريكست" بسبب الاقتصاد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:39 م
رجال أعمال بريطانيون يدعون لندن لإعادة التفاوض حول "بريكست" بسبب الاقتصاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى - بريكست
كتبت رباب فتحى

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انتقد عدد من رجال الأعمال البريطانيين الوضع الاقتصادى والسياسى فى المملكة المتحدة، وحذر رجل الأعمال الملياردير جاي هاندز من أن حزب المحافظين يدفع المملكة المتحدة "لتصبح رجل أوروبا المريض"، حيث أصدر سلسلة من التنبؤات الصادمة حول ما يمكن أن ينتظر الاقتصاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ارتفاع الضرائب و أسعار الفائدة وعدم توفر الخدمات الاجتماعية.

 

ودعا مؤسس ورئيس شركة الأسهم الخاصة Terra Firma ، وهو من أنصار حزب المحافظين منذ فترة طويلة، الحكومة إلى "إعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"" ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد البريطاني "محكوم عليه بالفشل".

 

وصرح هاندز لبرنامج توداي على راديو 4 يوم الإثنين أن حزب المحافظين بحاجة إلى "التحرك من مرحلة خوض حروبه الداخلية والتركيز فعليًا على ما يجب القيام به في الاقتصاد".

 

واتهم هاندز، الذى دعا بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء ، المحافظين بارتكاب أخطاء منذ تصويت 2016.

 

وقال إن على الحزب أن يبدأ "بالاعتراف ببعض الأخطاء التي ارتكبها على مدى السنوات الست الماضية ، والتي تدفع هذا البلد ليكون رجل أوروبا المريض".

 

وقال هاندز إن رئيسة الوزراء ، ليز تراس ، حاولت اتباع "حلم" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و تبنى "اقتصاد منخفض الضرائب ومنخفض المنافع" لكنه أضاف أن هذا "من الواضح أنه ليس شيئًا مقبولًا للشعب البريطاني".

 

وقال: "بمجرد أن تقبل أنه لا يمكنك فعل ذلك في الواقع ، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم إنجازه يكون ميؤوسًا منه تمامًا وسيؤدي فقط ببريطانيا إلى حالة اقتصادية كارثية".

 

في اليوم الذي من المتوقع أن يصبح فيه ريشي سوناك رئيس الوزراء القادم لبريطانيا ، وهو الثالث في أقل من شهرين ، دعا هاندز لاختيار زعيم لحزب المحافظين يكون لديه "القدرة الفكرية والسلطة لإعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وتحويل الاقتصاد. وقال هاندز "بدون ذلك سيكون الاقتصاد محكوما عليه بالفشل".


بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

بريكست

ريشى سوناك

ليز تراس



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