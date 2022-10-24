رئيس وزراء بولندا: نهدف إلى امتلاك أسلحة مصنعة محليًا في المستقبل

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قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، إنه بعد سلسلة من الصفقات مع صانعي الأسلحة الأجانب، فإن بلاده تهدف إلى امتلاك المزيد من أسلحتها المصنعة محليًا في المستقبل.

وأضاف موراوسكي - خلال مؤتمر صحفي بالقاعدة الجوية التكتيكية الـ 32 وسط البلاد بحضور وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، والسفير الأمريكي في /وارسو/ - : "سنرغب في المستقبل أن يكون لدينا أكبر جزء ممكن من الأسلحة المنتجة في بولندا، لكننا ندرك أن مثل ذلك التعاون يبدأ عادة بعمليات شراء مشتركة، وغالبًا في الخارج".

وتابع : "اليوم نركز على تعزيز جيشنا لوضع الشروط من أجل الدفاع ليس فقط عن بولندا بل عن حلفائنا أيضًا، بالتعاون مع شركائنا الأكثر قوة، أولاً وقبل كل شيء الولايات المتحدة".

أما السفير الأمريكي فوصف بولندا والولايات المتحدة بـ"الأصدقاء المميزين"، مشييدًا بما قدمته بولندا حكومة وشعبًا لجارتها أوكرانيا من مساعدات خلال أزمتها مع روسيا، وقبولها لاجئي الحرب على أرضها.