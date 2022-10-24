رئيس مدينة برج العرب عن "حياة كريمة": 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة..فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع "الشباب والرياضة"، حيث تتضمن المبادرة 6 مشروعات فى قطاع الرياضة، منها إنشاء مراكز شباب فى قرى المبادرة لأول مرة.

من جانبه قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، أن قطاع الشباب والرياضة يحظى باهتمام كبير من مبادرة "حياة كريمة" ببرج العرب القديم، نظرا لاحتياج المنطقة لتلك الخدمات، حيث تم الانتهاء من تطوير بعض مراكز الشباب وجارى العمل على إنشاء مراكز الشباب، حيث يوجد فى قرية "أبو صير" 2 مركز شباب تم الانتهاء من تطوير المركز البحرى وجارى الانتهاء من تطوير المركز القبلى بالقرية، وفى برج العرب القديم تم إنشاء مركز شباب جديد وكذلك فى قرية الغربنييات، وفى قرية بهيج تم الانتهاء من تطوير مركز شباب بهيج وبدأ التشغيل بالفعل.

وأكد أن المبانى والملاعب كانت متهالكة، قبل مبادرة حياة كريمة، والتى قامت برفع كفاءة مبانى الشباب والرياضة وتحولت إلى مراكز شبابية جذابة، وهو ما اتضح من زيادة إقبال الشباب والأهالى عليها بعد التطوير.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروعا فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الاتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.