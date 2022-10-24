رئيس جامعة سوهاج يشكر الأجهزة الأمنية على جهودها في استعادة مسروقات المتحف

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم مخزن القطع التعليمية الخاص بكلية الاثار، وذلك بالمقر القديم للجامعة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

وخلال جولته أكد رئيس الجامعة أن أجهزة الداخلية نجحت في استعادة 59 قطعة أثرية ذات طابع إسلامي وفرعوني تنوعت مابين بين الرخام والفخار ومشغولات أثرية، والتي استولت المجموعة عليها، وذلك من إجمالي 674 قطعة موجودة بالمخزن.

ووجه الدكتور مصطفي عبد الخالق، شكره للأجهزة الأمنية بالمحافظة على سرعة كشف ملابسات الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الجناة وتمكنت الأجهزة من ضبطهم والقبض عليهم فى مدة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة.

وأكد عبد الخالق أنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من قاموا بارتكاب الواقعة وهم 4 أشخاص "طالبين وطالبة بكلية التربية النوعية بالجامعة ووالد أحدهم"، لافتاً انه تم إصدار قرار باحالة هؤلاء الطلاب الي مجلس تأديب فوري تمهيداً لتوقيع أقصي عقوبة عليهم.