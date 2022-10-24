رئيس جامعة سوهاج لـ"اليوم السابع": إحالة سارقى متحف كلية الآثار لمجلس تأديب

كتب ــ محمود عبد الراضى

وجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الشكر والتقدير لكافة الجهات الامنية بالمحافظة، وذلك عقب القبض علي المجموعة التي نفذت واقعة سرقة مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار .

وأوضح رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الداخلية نجحت فى استعادة 59 قطعة أثرية، والتى استولت المجموعة عليها، من إجمالى 674 قطعة موجودة بالمخزن فى المقر القديم للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "طالبان وطالبة بالجامعة ووالد أحدهم"، وعقب مواجهتهم من الجهات الأمنية اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وثمن الدكتور مصطفي عبد الخالق الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية المختلفة بمديرية أمن سوهاج وكل إداراتها علي سرعة كشف ملابسات الواقعة، والقبض علي الجناة، في مدة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة.

وأكد عبد الخالق، أن إدارة الجامعة قد تحلت بالصبر في مواجهة كافة الشائعات التي أحاطت بها، وذلك حرصاً منها علي الحفاظ علي سرية التحقيقات، لاكتشاف الجناة، مؤكداً أنه تم إصدار قرار بإحالة هؤلاء الطلاب إلي مجلس تأديب فوري تمهيداً لتوقيع أقصي عقوبة عليهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الأفعال المشينة والتي لا تمت بصلة للقاعدة العريضة من أبنائنا الطلاب الملتزمين بالأعراف والقوانين الجامعية.

تفاصيل الواقعة بدأ بتلقى قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بلاغا من إحدى الجامعات الكائنة بدائرة القسم باكتشافهم سرقة بعض القطع الأثرية من داخل متحف كلية الآثار بالجامعة .

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "طالبان وطالبة بذات الجامعة - ووالد أحدهم".

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 59 قطعة أثرية المستولى عليها من المتحف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.