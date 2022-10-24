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رئيس البورصة: يجب ترسيخ ثقافة جيدة عن المستثمر الفرد الموجود داخل الدولة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:38 م
رئيس البورصة: يجب ترسيخ ثقافة جيدة عن المستثمر الفرد الموجود داخل الدولة رامى الدكانى
كتب أحمد عرفة

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أكد رامي الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن ضحالة السيولة يجب أن تحل بطريقتين أساسيتين، الطريقة الأولى تتمثل فى التركيز على السيولة المحلية وتعزيزها من الشركات والمؤسسات الحكومية الوطنية لضخ مزيد من الاموال داخل رأس المال المصرى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أن الطريقة الثانية تتمثل فى ترسيخ ثقافة جيدة عن المستثمر الفرد الموجود داخل الدولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هناك بعض المشكلات فى البورصة إلا أنه بمقدورها بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية حل تلك المشكلات، وهناك بعض المشكلات خارج نطاق البورصة ويجب حلها، موضحا أن قبول التكنولوجيا المالية فى عملية معرفة العميل جزء هام لجذب شرائح عمرية جديدة للسوق المصري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن المشكلة الرئيسية فى البورصة تتمثل ضحالة السيولة وتداولات فى السوق المصرية مما يؤدى إلى أشياء كثيرة تابعة لها أهمها انخفاض أسعار الأسهم والأصول فى السوق المصرى.

 


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