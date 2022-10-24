خليك واعى.. لا صحة لوجود لائحة قانون للدراجات الهوائية.. إنفوجراف

انتشرت خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، شائعة بشأن لائحة تنفيذية جديدة لقانون الدراجات الهوائية، لكن وزارة التنمية المحلية أكدت الوزارة عدم صحة ما تم نشره.

الشائعة:

تم تداول بوستات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اللائحة التنفيذة لمواد القانون الخاصة بالدراجات الهوائية

الحقيقة:

أكدت وزارة التنمية المحلية أنه لا صحة لوجود قانون جديد أو لائحة تخص الدراجات الهوائية



خليك واعى

وأضافت الوزارة أن المواد الموجودة فى القوانين الحالية، خاصة قانون المرور كافية لتنظيم ركوب الدراجات، ولا توجد ثمة مشكلة فى أى محافظة فى هذا الشأن

انطلقت أولى رحلات دراجات "كايرو بايك"، من قلب محافظة القاهرة، الخميس الماضى. كأحد أهم المشروعات الرائدة

مشروع "كايرو بايك" هدفه مواجهة الزحام فى منطقة وسط البلد، ونشر ثقافة ركوب الدراجات، وإعادة الرونق الحضارى والجمالى لقلب العاصمة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" بوسط البلد

يعد أول مشروع من هذا النوع يطبق داخل محافظة على مستوى الجمهورية، كخطوة فعلية نحو بيئة نظيفة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)