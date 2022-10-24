خالد داود يهنئ زياد العليمى بقرار العفو الرئاسي

كتب خالد إبراهيم

هنأ خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطنى، زياد العليمى، بعد قرار العفو الرئاسي عنه، وكتب داوود عبر فيس بوك، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمى، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي"



خالد داوود على فيس بوك

وتابع، "ألف مبروك زياد.. ألف مبروك المناضلة الصامدة أستاذة اكرام يوسف"