حوافز مطلوبة لشركات تكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات الرقمية.. إنفوجراف

نظم المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، جلسة اليوم، فى ثانى أيام المؤتمر، تحت عنوان خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، يترأسها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك بها عددًا من الخبراء وقيادات القطاع، وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز الحوافز المطلوبة لشركات تكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات الرقمية:

- توفير مساحات عمل مجهزة ببنية تحتية متقدمة تشمل إنترنت فائق السرعة بأسعار تنافسية.



الصادرات الرقمية

- إتاحة برنامج لدعم الحصول على تراخيص البرمجيات المطلوبة.

- إضافة الخدمات التصديرية المقدمة من الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.

- مد برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 70 % لتشمل شركات هذه الصناعة.

- إعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية فى المشروعات القومية من أجل بناء نماذج ناجحة.