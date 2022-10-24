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حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسي بعد قرار العفو عن زياد العليمى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:43 ص
حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسي بعد قرار العفو عن زياد العليمى حمدين صباحى
كتب خالد إبراهيم

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توجه السياسى حمدين صباحى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمى، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله.. الإفراج عن زياد العليمي.. شكرا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسي بالعفو".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهورييا رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

 

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

 

 


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