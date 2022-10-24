جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 627 مليون حالة

أ.ش.أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 627 مليونا و631 ألفا و619 إصابة.

وأشارت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و578 ألفا و440 وفاة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و67 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و527 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و977 وفاة