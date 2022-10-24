اليوم السابع
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جنوب السودان تعرب عن تقديرها لجهود مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:42 م
جنوب السودان تعرب عن تقديرها لجهود مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27 سلفاكير
أ ش أ

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أعرب وزير شئون الرئاسة بجنوب السودان د. برنابا بنجامين عن التقدير للجهود المصرية لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 والتوصل لحلول قابلة للتنفيذ، مؤكدا على عزم بلاده المشاركة بمستوى رفيع في الحدث.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير معتز مصطفى عبدالقادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، مع الوزير الجنوب سوداني.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السفير المصرى استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات الاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27) المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

كما أبرز أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والتي تقع في نطاق اهتمام جنوب السودان وبالأخص العلاقة بين السلم وتغير المناخ.

وأعرب السفير المصري عن تطلع مصر لمشاركة رفيعة المستوى من جنوب السودان.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المشروعات المصرية التي تنفذ في جنوب السودان، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس الفنية المصرية وكذا متابعة مساعي إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بمدينة "تونج"، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مختلف المجالات والمقدمة من الجانب المصري لبناء القدرات البشرية في جنوب السودان.

 


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