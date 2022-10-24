اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تستقبل وفدا هولنديا بمختلف التخصصات لتعزيز التعاون العلمى والبحثى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:08 م
جامعة سوهاج تستقبل وفدا هولنديا بمختلف التخصصات لتعزيز التعاون العلمى والبحثى الوفد الهولندى بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفداً بحثياً هولندياً بمختلف التخصصات العلمية والبحثية، بحضور الدكتور سمير خليفة رئيس الوفد الهولندى، والدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور النميرى علام القائم بعمل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خلف همام، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، ونخبة من أعضاء الوفد الهولندى وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ورحب الدكتور مصطفى عبدالخالق، بالوفد الهولندى الذى ضم 13 أستاذًا فى العلوم الهندسية والطبية والزراعية والذكاء الاصطناعى والعلوم والآداب، وذلك من جامعات توينته ودلفت وفخنخن وايندهوفن بهولندا، مؤكدًا على أن الجامعة تحرص دائمًا على استضافة العلماء من مختلف التخصصات من الجامعات المحلية والأجنبية، بهدف تعزيز أواصر التعاون العلمى الدولى المشترك واكتساب مهارات وخبرات جديدة، إلى جانب الانفتاح على ثقافات العالم وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

كما رحب الدكتور حسان النعمانى، بأعضاء الوفد الهولندى، مشيراً إلى أن برنامج زيارة الوفد يستمر لمدة 7 أيام، ويشمل عقد العديد من الورش والمحاضرات العلمية والعملية، التى تهدف إلى رفع قدرات ومهارات الطلاب التعليمية وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بكليات الهندسة والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والآداب، أما على الصعيد الطبى فسوف يقوم الوفد الهولندى بإجراء عمليات جراحية فى قسم جراحة القلب والصدر لخدمة مرضى المستشفى الجامعى، وصقل مهارات شباب الأطباء وزيادة قدراتهم لتقديم خدمات طبية متميزة.

ومن جانبه أعرب الدكتور سمير خليفة عن سعادة الوفد الذى ضم نخبه متميزة من علماء وأساتذة من أربعة جامعات عريقة بهولندا بتواجده فى رحاب جامعة سوهاج، حيث تهدف تلك الزيارة إلى تشجيع التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الهولندية فى جميع التخصصات لتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة سوهاج

مجلس جامعة سوهاج

وفد هولندى

التخصصات العملية

تبادل الخبرات



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة سوهاج يشكر الأجهزة الأمنية على جهودها في استعادة مسروقات المتحف

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:26 م

"عصابة بورقة وقلم".. طلاب يسرقون متحف "آثار جامعة سوهاج".. الداخلية تضبطهم قبل بيع المسروقات.. المتهمون يعترفون: عطلنا الكاميرات بـ"أجنة" لتنفيذ الجريمة أملا فى الثراء السريع.. ورئيس الجامعة يحيلهم لمجلس تأديب

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:04 ص

رئيس جامعة سوهاج لـ"اليوم السابع": إحالة سارقى متحف كلية الآثار لمجلس تأديب

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:54 ص

التحقيق مع الطلاب المتهمين بسرقة متحف الآثار بجامعة سوهاج

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة