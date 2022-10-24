جامعة سوهاج تستقبل وفدا هولنديا بمختلف التخصصات لتعزيز التعاون العلمى والبحثى

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفداً بحثياً هولندياً بمختلف التخصصات العلمية والبحثية، بحضور الدكتور سمير خليفة رئيس الوفد الهولندى، والدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور النميرى علام القائم بعمل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خلف همام، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، ونخبة من أعضاء الوفد الهولندى وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ورحب الدكتور مصطفى عبدالخالق، بالوفد الهولندى الذى ضم 13 أستاذًا فى العلوم الهندسية والطبية والزراعية والذكاء الاصطناعى والعلوم والآداب، وذلك من جامعات توينته ودلفت وفخنخن وايندهوفن بهولندا، مؤكدًا على أن الجامعة تحرص دائمًا على استضافة العلماء من مختلف التخصصات من الجامعات المحلية والأجنبية، بهدف تعزيز أواصر التعاون العلمى الدولى المشترك واكتساب مهارات وخبرات جديدة، إلى جانب الانفتاح على ثقافات العالم وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

كما رحب الدكتور حسان النعمانى، بأعضاء الوفد الهولندى، مشيراً إلى أن برنامج زيارة الوفد يستمر لمدة 7 أيام، ويشمل عقد العديد من الورش والمحاضرات العلمية والعملية، التى تهدف إلى رفع قدرات ومهارات الطلاب التعليمية وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بكليات الهندسة والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والآداب، أما على الصعيد الطبى فسوف يقوم الوفد الهولندى بإجراء عمليات جراحية فى قسم جراحة القلب والصدر لخدمة مرضى المستشفى الجامعى، وصقل مهارات شباب الأطباء وزيادة قدراتهم لتقديم خدمات طبية متميزة.

ومن جانبه أعرب الدكتور سمير خليفة عن سعادة الوفد الذى ضم نخبه متميزة من علماء وأساتذة من أربعة جامعات عريقة بهولندا بتواجده فى رحاب جامعة سوهاج، حيث تهدف تلك الزيارة إلى تشجيع التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الهولندية فى جميع التخصصات لتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.