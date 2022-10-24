اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الوادى الجديد تنظم ندوة حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:23 ص
جامعة الوادى الجديد تنظم ندوة حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة جامعة الوادى لجديد
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت جامعة الوادى الجديد، ندوة عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وبإشراف الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء ووكلاء الكليات اعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة وذلك بقاعة كلية العلوم بمقر الجامعة الجديد .
 
شاركت فى حضور الندوة الدكتورة غاده خديوي منسق عام مؤسسة حياة كريمه بالوادى الجديد ،منسقو مؤسسة حياة كريمة بالوادى الجديد .
 
وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة خلال الندوة أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بتنمية الريف المصرى، موضحا أن  مصر تشهد نهضة كبرى في كافة المجالات، مؤكدا أن  الجامعة شريك اساسي في مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة الوادى الجديد  حيث ساهمت الدعم من خلال القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية والإرشادية  التى نظمتها الجامعة  بمراكز المحافظة الخمسة بالتنسيق مع  مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد .
 
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المبادرة تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وتتضمن محاورها خدمات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وعمل مجمعات صناعية وإعادة تأهيل المنازل، مؤكدا أن الجامعة ستنظم سلسلة من الزيارات الميدانية للطلاب للتعرف على  المشروعات التى نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الفرافرة. 
 
 ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة خديوى مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الوادى الجديد  أن  الهدف من الندوة هو تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار البرتوكول الموقع بين وزارة التعليم العالي ومؤسسه حياة كريمه  لتحسين مستوى خدمات البنية التحتية و رفع مستوى خدمات التنمية البشرية وتحسين الخدمات الاجرائية وتتضمن المشروعات مجعمات زراعة ومشروعات كهرباء ومشروعات صحة وشباب ورياضة و مشروعات تعليم وتضامن اجتماعي، موضحا أن أهمية المبادرة تكمن في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين.
 
وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتورة غاده خديوي منسق عام مؤسسة حياة كريمه بالوادى الجديد، ومنسقي المؤسسة ،محمد رجائي وهبه جمال وجوزيف جمال لبيب .
 
bc448126-a4ee-4686-a114-caad7e31e638
 

 

ed5f888e-e39a-4722-b00c-dff042135f3f
 

 

035993c8-763f-498e-92c8-735c32f2d2cc
 

 

a52398a9-3672-4578-ac80-cc6d21a021f8
 

 

 


التعليم العالى

حياة كريمة

اخبار مصرية

الدكتورة غادة خديوى

جامعة جنوب الوادى



الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:14 ص

محافظ المنيا: مشروع المكتبة المتنقلة يبدأ جولاته بقرى حياة كريمة لنشر الوعى الثقافى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:12 ص

حياة كريمة.. المشروع الأضخم فى مصر لتحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن "فيديو"

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:00 ص

"حياة كريمة" تعيد الأمل للقرى الأكثر احتياجا بالمنيا.. مشروعات متنوعة تزين قرى المحافظة.. المجمعات الزراعية والصرف الصحى ومراكز الشباب أبرزها.. والمحافظ: تذليل العقبات لإنجاز المشروعات فى موعدها.. صور

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة