جامعة الوادى الجديد تنظم ندوة حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كتب محمد صبحى

نظمت جامعة الوادى الجديد، ندوة عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وبإشراف الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء ووكلاء الكليات اعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة وذلك بقاعة كلية العلوم بمقر الجامعة الجديد .

شاركت فى حضور الندوة الدكتورة غاده خديوي منسق عام مؤسسة حياة كريمه بالوادى الجديد ،منسقو مؤسسة حياة كريمة بالوادى الجديد .

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة خلال الندوة أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بتنمية الريف المصرى، موضحا أن مصر تشهد نهضة كبرى في كافة المجالات، مؤكدا أن الجامعة شريك اساسي في مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة الوادى الجديد حيث ساهمت الدعم من خلال القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية والإرشادية التى نظمتها الجامعة بمراكز المحافظة الخمسة بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة بالوادى الجديد .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المبادرة تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وتتضمن محاورها خدمات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وعمل مجمعات صناعية وإعادة تأهيل المنازل، مؤكدا أن الجامعة ستنظم سلسلة من الزيارات الميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات التى نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الفرافرة.

ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة خديوى مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الوادى الجديد أن الهدف من الندوة هو تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار البرتوكول الموقع بين وزارة التعليم العالي ومؤسسه حياة كريمه لتحسين مستوى خدمات البنية التحتية و رفع مستوى خدمات التنمية البشرية وتحسين الخدمات الاجرائية وتتضمن المشروعات مجعمات زراعة ومشروعات كهرباء ومشروعات صحة وشباب ورياضة و مشروعات تعليم وتضامن اجتماعي، موضحا أن أهمية المبادرة تكمن في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين.

وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتورة غاده خديوي منسق عام مؤسسة حياة كريمه بالوادى الجديد، ومنسقي المؤسسة ،محمد رجائي وهبه جمال وجوزيف جمال لبيب .